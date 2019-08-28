Вези меня, «Москва». Парк поездов метрополитена обновляется

Это улучшенный вариант составов нового поколения «Москва». У этих поездов множество преимуществ, например система электродинамического торможения до полной остановки.

В составах предыдущих модификаций также была установлена эта система, но она тормозила поезд только до скорости движения семь километров в час.

Полная остановка достигалась прижатием тормозных колодок к колесам. Благодаря усовершенствованной системе транспорт останавливается у платформы более плавно.

— Парк поездов Сокольнической линии обновлен на четверть. В инновационных составах есть сквозной проход через все вагоны, они более вместительны. С их запуском пассажиры получили дополнительные места. Так, 19 поездов «Москва-2019» могут еженедельно перевозить на полмиллиона человек больше, чем такое же количество «Номерных», — рассказал заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В новых составах над дверями есть увеличенные электронные табло с экранами высокого разрешения. На них проще увидеть названия станций линии, по которой следует поезд. В составах установлены новые поручни в форме шестиугольника.

Они расположены на потолке вагона, рядом с дверями. Такие поручни не занимают много места и удобны для тех, кто стоит у дверей и готовится к выходу. Сиденья в салоне стали мягче, их обили антивандальной тканью — она устойчива к повреждениям и не впитывает влагу.

Кроме того, в модернизированных составах «Москва-2019» сохранились преимущества поездов прежних версий: широкие дверные проемы, специальные места для инвалидных колясок в головных вагонах.

В салоне можно заряжать гаджеты с помощью USB-портов, а сенсорные мониторы на стенах помогают найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути.

КСТАТИ

Единственная станция метро, название которой на самой станции не написано — это «Выхино». Понять, куда приехали, можно, разглядев одноименную железнодорожную платформу рядом.

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