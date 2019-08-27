Красно-белая на сиреневой: станции «Спартак» сегодня исполняется пять лет

27 августа станция «Спартак» отмечает свой первый юбилей — пять лет со дня открытия.

Впервые на схеме метро новая станция между «Тушинской» и «Щукинской» появилась на юбилейной схеме 1967 года, выпущенной к 50-летию Октября. Станция могла получить название «Аэрополе» из-за близкого расположения к Тушинскому аэродрому, или «Волоколамская» по проходящему здесь шоссе.

Платформу должны были облицевать серо-желтой плиткой, а колонны — коричневым гранитом. Позже этот проект использовался для отделки одной из станций Ташкентского метро в 1977 году. Новый объект планировалось открыть в 1975 году, однако начатая стройка так и не была завершена. Зато на перспективных схемах появилась станция-призрак «Волоколамская». Позже стройка была заморожена. В 2010 году начались работы на территории Тушинского аэродрома по организации стройплощадки стадиона «Спартак».

— Учитывая эмоции болельщиков, мы постарались, чтобы оформление станции было нейтральным, без символики, — комментирует главный архитектор Дмитрий Гурский. — Впрочем, мотив ФК «Спартак» у нас все-таки прозвучал, но в зоне, недоступной для пассажиров: над наклонным входом есть художественный витраж с символикой клуба.

Станция отличается от своих соседей по Таганско-Краснопресненской линии не только визуально, но и по функционалу. Так, в каждом вестибюле стоит лифт для передвижения маломобильных граждан. Специальные сотрудники готовы помогать тем, кому это необходимо. Для спуска по лестнице инвалидов-колясочников наготове специальные устройства. За безопасностью пассажиров следят видеокамеры.

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