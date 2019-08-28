Политолог уверен, что президенту Грузии стоит перейти к европейскому стилю ведения дел

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 28 августа в интервью порталу Euronews заявила о том, что для возобновления диалога с РФ необходимо, чтобы в России пересмотрели отношение к «маленькому соседу». «Вечерняя Москва» поговорила с политологом, который объяснил, что необходимо предпринять для «перезагрузки» дипломатических связей России и Грузии.

По мнению генерального директора Института политических исследований Сергея Маркова, РФ уже давно признала Абхазию и Южную Осетию, поддерживает их военным, экономическим и дипломатическим образом.

— Но это было вынужденной политикой. Существовала угроза военного вторжения Грузии в эти государства после 2008 года. В связи с тем, что правительство во главе с Саакашвили в то время путем выхода из СНГ ликвидировало правовую основу нахождения там российских войск. И нам пришлось признать государства независимыми. Россия не хотела этого делать около десяти лет. Но в итоге была вынуждена признать независимость из-за неумных, агрессивных действий грузинских властей, — подчеркнул Марков.

Со временем отношения начали улучшаться. Прекратились злобные нападки, и Россия в ответ на это пустила на отечественный рынок грузинское вино и фрукты.

— Все это время наше правительство призывало установить дипломатические отношения. Грузинские власти на это просили убрать визовый режим для своих граждан. Мы же считали, что данное предложение — нонсенс. Не поддерживать дипломатических отношений, но иметь безвизовый режим. Сейчас российские власти ждут, пока грузинские предпримут эффективные действия для восстановления диалога. Но даже в таком случае позиция грузинских представителей в различных международных организациях по прежнему остается грубой, антироссийской. Это не способствует сближению стран. Превалирует и разнузданная вакханалия в Грузии, а самое главное — слова Саломе Зурабишвили о том, что Россия — враг Грузии. Все это привело к тому, что Россия должна была прекратить поток своих туристов. А Зурабишвили начала утверждать, что российские туристы обязаны ехать в Грузию, — поделился политолог.

По его мнению, лидеру соседнего государства стоит извиниться за свои слова. Пойти по умному пути Эрдогана, сказать, что Россия не враг, признать ответственность своих властей за разрыв с абхазами и осетинами. Они до сих пор не хотят признавать их независимость.

— Саломе Зурабишвили необходимо отказаться от подобной политики и перейти к цивилизованному европейскому стилю ведения дел. На этой основе и возможно восстановление отношений, — заключил Марков.

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