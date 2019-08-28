Президент Грузии назвала условие возобновления диалога с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала условие возобновления диалога Тбилиси и Москвы. Свою позицию по данному вопросу она озвучила в эфире телеканала Euronews в среду, 28 августа.

— Чтобы иметь какие-то контакты, возобновить их, нам будет необходимо четко понять, что произошли изменения в позиции России по отношению к такому маленькому соседу, как мы, — цитирует главу государства ТАСС.

Зарубишвили указала на необходимость признания Россией того, «что отношения не могут строиться на принуждении». В случае если Москва начнет предпринимать какие-то меры в этом направлении, Тбилиси будет готов идти навстречу.

Ранее МИД РФ выдвинул три своих условия нормализации диалога: стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновение каких-либо угроз для безопасности россиян. Министр иностранных дел Сергей Лавров также отметил, что Москва никогда не хотела ухудшения отношений с Тбилиси.

Напомним, 20 июня на 26-й сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси произошел скандал. Тогда глава российской делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл заседание, заняв кресло председателя парламента. Это событие спровоцировало массовые беспорядки и антироссийские акции в грузинской столице.

Во время беспорядков в Тбилиси были совершены нападения на отель, где находились российская делегация и журналисты. Оппозиция начала штурм здания парламента с требованием отставки спикера. 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан с территории РФ в Грузию.

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