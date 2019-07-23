Сергей Лавров: Россия никогда не стремилась ухудшить отношения с Грузией
Россия никогда не хотела ухудшить отношения с Тбилиси. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, в России нет негативного отношения к грузинскому народу. Сергей Лавров напомнил, что правительство Михаила Саакашвили разорвало дипломатические отношения и пыталось ограничить экономическое взаимодействие между двумя странами.
— Сейчас торговля возобновилась. Не думаю, что кто-то от этого испытывает неудобство, — цитирует Сергея Лаврова РИА Новости.
Он добавил, что в России нет предвзятого отношения к грузинскому народу.
— Наоборот, мы веками жили вместе, ценим культуру и обычаи друг друга, — продолжил Сергей Лавров.
Напомним, что 20 июня в Тбилиси начались акции протеста против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Сергей Гаврилов, возглавлявший российскую делегацию и занял кресло спикера. Оппозиция выразила недовольство, сорвала мероприятие и вывела людей с антироссийскими лозунгами на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента. Российской делегации пришлось покинуть Грузию.
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