Фестиваль «За безопасность детства» пройдет в столичном парке
Семейный фестиваль «За безопасность детства» состоится в столичном парке «Ангарские пруды» 31 августа. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе депутата Московской городской думы Надежды Перфиловой.
Мероприятие посвящено защите ребенка от физических и психологических угроз в условиях современного мегаполиса. В рамках фестиваля специалисты помогут детям сформировать основы правильного поведения дома, в помещениях и на улице в ситуациях, имеющих для них потенциальную опасность.
Кроме того, гостей научат пользоваться первичными средствами пожаротушения и индивидуальной защиты. Также расскажут о навыках спасения утопающего и оказания пострадавшему первой помощи. Ребята смогут попробовать себя в роли спасателей и пожарных.
На территории фестиваля будут работать несколько тематических площадок. Одной из них станет «Маршрут безопасности» с четырьмя зонами — боевое развертывание, химическая тревога, спасение утопающего и полоса препятствий.
На другой площадке дети смогут построить торговый центр, научиться правильно из него эвакуироваться, пройти эстафету «Учим правила дорожного движения» и познакомиться с новинками пожарно-спасательной техники.
Родители смогут поучаствовать в мастер-классах по оказанию первой помощи детям и по безопасной перевозке ребенка в автомобиле.
Мероприятие пройдет с 11:00 до 14:00. Вход свободный.
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