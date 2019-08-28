Королева Елизавета II одобрила приостановку работы британского парламента

Королева Великобритании Елизавета II официально одобрила приостановку работы парламента страны. Об этом сообщается в заявлении Тайного совета, опубликованном телеканалом Sky News.

Согласно документу, монарх согласилась на отсрочку заседаний законодательного органа не ранее 9 сентября и не позднее 12 сентября. Также отмечается, что временное прекращение работы должно продлиться до 14 октября 2019 года.

Ранее о приостановке работы парламента заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, отсрочка связана с необходимостью реализовывать внутриполитическую программу.

Некоторые парламентарии считают, что данное решение было принято для того, чтобы ограничить их в праве голоса по вопросам Брексита. В частности, лидер Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что поступок Джонсона является «своего рода атакой на демократию с тем, чтобы форсировать выход из Европейского союза без сделки», пишет Euronews.

СПРАВКА «ВМ»

В июне 2016 года в Великобритании состоялся референдум по вопросу выхода страны из Евросоюза. Позицию покинуть данное объединение поддержали 51,9 процента человек. Дата выхода переносилась несколько раз. Это было связано с условиями, при которых Великобритания выйдет из ЕС.

Из-за данных разногласий в мае 2019 года премьер-министр Тереза Мэй объявила о своей отставке с поста. Ее место занял Борис Джонсон. Позже он заявил, что Великобритания покинет Евросоюз 31 октября.

Читайте также: Борис Джонсон установил в своей резиденции часы для обратного отсчета Брексита