Врач объяснила, почему детям не стоит пить чай и кофе

Главный детский диетолог департамента здравоохранения Москвы Татьяна Брежнева предложила кормить школьников 5-6 раз в день. Модель питания «часто, но небольшими порциями» уже давно завоевала себе сторонников среди диетологов, фитнес-тренеров и других лидеров мнения. Но питание детей — тема очень деликатная. За разъяснениями «Вечерняя Москва» обратилась к врачу-диетологу и эндокринологу, кандидату медицинских наук и президенту Научно-практического общества профилактики и лечения ожирения Екатерине Кривцовой.

- Правильно ли предложение кормить ребенка 5-6 раз в день?

- В данном случае мы говорим о двух оценках: моя – субъективна, а оценка чиновника, как человека систематизирующего и обобщающего – объективна. С точки зрения медицины, очевидно, что для поддержания метаболического статуса, интеллектуальной и двигательной активности ребенка, его взросления и социализации необходимо поддерживать уровень глюкозы и инсулина. Человеческая физиология такова, что каждые два-три часа должен быть прием пищи. Для ребенка это тем более важно, не только как мера систематизации желудочно-кишечного тракта, но и общей активности. Я, как врач, поддерживаю точку зрения главного специалиста.

- Что важно включить в рацион питания ребенка?

- Сейчас идут дискуссии на этот счет, но все специалисты сходятся во мнении, что современному взрослому человеку и ребенку нужны разные продукты питания. Так, например, взрослому человеку, в виду снижения физической активности основной массы людей, нужно меньше углеводов, в отличие от ребенка, который, вне зависимости от физической активности, должен получать достаточное количество углеводной нагрузки.

Кроме того, очень важен фактор эндемичности некоторых зон по низкому содержанию тех или иных микроэлементов. Например, для умственного и физического развития детей важны йод, магний, селен. И Москва, и Московская область отличаются именно низким содержание йода, что приводит к гипотериозу у детей, то есть снижению функции работы щитовидной железы. Из-за может ослабеть память, снизится концентрация внимания, уровень усидчивости.

- Действительно ли сахар стимулирует мышление?

- Да. Но на сегодняшний день около 65% продуктов питания в магазинах общего доступа – это углеводные продукты. Они обладают низкой себестоимостью и чаще всего покупаются детьми за счет дешевизны, яркой упаковки и активной рекламы. К сожалению, дети очень часто переедают углеводы. В том числе и потому что мы, взрослые, позволяем активно рекламировать такие продукты, и продаем их в зоне свободного доступа. Несомненно, очень рационально было бы ограничить количество автоматов питания в школьных и дошкольных учебных учреждениях. Углеводы ребенок должен получать в большей степени за счет «длинных» углеводов, не шоколадок и булочек, а фруктов, овощей, круп.

Фото: Алексей Орлов, "Вечерняя Москва"

- Сколько воды должен пить школьник?

- Сколько ему потребуется. Дело в том, что ребенок намного более активен, нежели взрослый, и поэтому ограничивать его нельзя. Объем может составлять до двух литров. Но этот вопрос между специалистами дискутабилен: одни диетологи говорят, что пить нужно очень много, другие – наоборот, считают, что есть определенные адекватные нормы и нет необходимости увеличивать их. Я придерживаюсь точки зрения индивидуального режима питания. В своей профессиональной деятельности и в результате изучения обобщенных научных работ в рамках доказательной медицины, я прихожу к мнению, что каждый человек обладает своей собственной потребностью в рационе, в том числе и потребления воды. Есть базовые позиции, но мы все очень разные.

На сегодняшний день очень активно развивается генетическая диетология. В юном возрасте можно сдать тест, который позволит определить риски тех или иных метаболических заболеваний, в том числе функциональную активность поджелудочной железы, и таким образом есть возможность разработать индивидуальный рацион углеводов для ребенка.

- Когда мы говорим о восполнении жидкости в организме, речь идет о чистой воде, не о соках, газировках?

- Это даже не обсуждается. Только вода обладает опционом переносить вещества из клетки в клетку, то есть воздействовать на метаболизм. Продукты, содержащие сахар, растворенный в воде, ведут к резкому повышению концентрации его в крови. Зачастую для ребенка обычный пакетированный сок в неблагоприятный момент времени или в больших количествах - это прямая тенденция к развитию ожирения и сахарного диабета второго типа.

- Что насчет стимулирующих напитков: чай, кофе?

- Вопрос крайне дискутабилен и зависит от того, какие воззрения существуют в той или иной местности. В Аргентине и Бразилии, например, кофе дети пьют с очень раннего возраста. С точки зрения генетики и экологии в рамках проживания в России это не только не рационально, но и опасно. Поэтому такие стимулирующие продукты, как чай, кофе, должны быть ограничены. Проблема еще и в том, что качество чая и кофе оставляет желать лучшего.

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