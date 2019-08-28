Горожане активно помогают создавать проекты благоустройства водоемов, парков и скверов

Современные тренды благоустройства общественных пространств подразумевают создание так называемых точек притяжения, вокруг которых формируется то или иное пространство — в зависимости от концепции территории. Как считают участники круглого стола, рекреационный потенциал столичных водоемов еще далеко не раскрыт. Хотя именно на берег пруда или реки стремятся люди, особенно жарким летом, когда город превращается в сковородку.

Прудов в Москве немало, многие находятся на балансе Мосводостока, и специалисты предприятия стараются поддерживать водоемы в чистоте и порядке. Пруды постарше уже нуждаются в ремонте.

— Жителей интересует, что будет с самой водной гладью, какие работы входят в ремонт, как ведется эксплуатация, что будет с береговой линией. В программе «Мой район» все пруды рассматриваются как точки притяжения и новые культурные центры, — сказал Шапошников.

По словам председателя комиссии МГД по экологической политике Зои Зотовой, 7 августа прошло выездное заседание комиссии в Северо-Восточном округе при участии специалистов из профильных ведомств.

— Визуальный осмотр прудов показал снижение уровня воды, заиливание, зарастание, это естественный процесс, — отметила она.

Депутат отправила официальный запрос в Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы и в столичное управление Роспотребнадзора на проверку качества воды. В ответе специалисты указали, что в Кольском и Ясном прудах вода соответствует нормативам культурно-бытового использования. В Капустинском и в прудах «Восьмерка» близ усадьбы Свиблово обнаружено незначительное превышение по органике, попавшей туда из почвы в период осадков. Показатели по вредным примесям в норме.

(слева направо) Начальник управления проектирования и перспективного развития ГУП «Мосводосток» Ирина Доркина, заместитель генерального директора ГУП «Мосводосток» Владимир Яворский, ведущий Михаил Помидоров, заместитель главного редактора «ВМ», редактор отдела «Московская власть» Юлия Зименк Фото: Наталья Феоктистова. «Вечерняя Москва»

Курс на реабилитацию малых водоемов столицы, несомненно, взят. В Северо-Восточном округе уже в следующем году отремонтируют Ясный, Кольский, Свибловские и Капустинский пруды. Учтены в проектах и мнения жителей. А вот с прудом в Медведковском лесопарке дела обстоят несколько сложнее.

В результате реорганизации окружных административных структур пруд оказался бесхозным. Как отметил Шапошников, создание проекта его реконструкции займет больше времени, поскольку сначала нужно определить балансодержателя этой территории.

— Наша задача — синхронизировать работы по капремонту прудов с приведением в порядок береговой линии. Если взять тот же Капустинский пруд — к нему прилегает достаточно большой сквер, — сказал Шапошников.

По мнению спикера, наиболее удачный проект реконструкции водоема получится лишь в том случае, если в его создании примут участие жители района.

Депутат Мосгордумы Алексей Шапошников призвал москвичей активно участвовать в процессе разработки проектов реабилитации столичных водоемов.

По закону проекты благоустройства должны проходить публичные слушания, на которых жители города могут высказать свои замечания по проекту. Алекcей Шапошников считает, что горожане должны включаться в работу на еще более ранней стадии.

— Необходимо создавать общественные советы. Лучше мы сразу получим пожелания жителей и поставим задачи перед проектировщиками, которые смогут включить их в проект, — сказал депутат.

Пример успешной совместной работы общественности, власти и проектировщиков — «Парк Яуза». 28 августа вышло распоряжение правительства Москвы «О создании государственного автономного учреждения города Москвы «Парк Яуза».

— Важно, чтобы у создаваемого природно-исторического комплекса, который образует экологическую ось северо-востока, был единый хозяин, который сможет позаботиться о территориях с учетом их особо охраняемого природного статуса, обеспечить вопросы безопасности, организации досуга москвичей, сохранения редких краснокнижных растений и животных, создание «Парка Яуза» позволяет решить все эти вопросы, — сказал Шапошников.

Жители Северо-Восточного округа принимали участие во всех этапах создания парка.

Общественный совет проекта действует с 2017 года. Даже сама идея создания столь масштабного парка, объединяющего реку Яузу с ее притоками Ичкой, Чермянкой и Лихоборкой в единую общественную зону, принадлежит москвичам.

Фактически 24 километра береговой линии Яузы станут единым прогулочным пространством, связанным с Ботаническим садом и ВДНХ.

Парк протянется от МКАД до проспекта Мира и «Лосиного Острова». В перспективе он займет более 300 гектаров, а длина маршрута составит 30 километров.

Медведковский пруд несколько лет назад Фото: Предоставлено пресс-службой Мосгордумы

На сегодняшний день практически завершены работы по благоустройству самой Яузы на участке в 35 гектаров.

В эфире сетевого вещания «ВМ» к Алексею Шапошникову обратилась жительница Северо-Восточного округа Карина Бурба.

— Можно ли включить Медведковский лесопарк в «Парк Яуза»? Нашему парку тоже нужен один хозяин, который будет нести за него ответственность, — сказала девушка.

Алексей Шапошников ответил, что такой вариант не исключен. Когда дирекция «Парка Яуза» определится с границами подведомственной ей территории, вполне возможно, что Медведковский лесопарк в нее войдет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Яворский, заместитель генерального директора ГУП «Мосводосток»:

— В Москве находятся порядка 300 малых водоемов. Их можно разделить на две категории: те, которые участвуют в системе водоотведения — в которые впадают реки, ручьи или поступает вода из коллекторов, и декоративные — созданные в парках и других общественных местах для отдыха горожан. Существует регламент, в соответствии с которым прописано, какие операции должны делать сотрудники Мосводостока. К примеру, удаление водной растительности производят раз в две недели, уборку мусора — два раза в неделю. Работа ведется постоянно.

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