Столичные врачи пройдут проверку перед приемом на работу

Специальная программа разработана для представителей 14 медицинских специальностей: участкового терапевта, хирурга, врача общей практики, офтальмолога, отоларинголога, уролога, кардиолога, невролога, гастроэнтеролога, эндокринолога, пульмонолога, колопроктолога, аллерголога-иммунолога и инфекциониста. Пройти ее необходимо, чтобы трудоустроиться в одно из столичных медучреждений.

Новым специалистам поликлиник предстоит пройти несколько отборочных этапов.

Среди них — тестирование и практический экзамен, на которых они смогут продемонстрировать свои знания и умения по специальности на практике.

— Москва заинтересована в перспективных врачах. Зачем такие сложности при отборе кандидатов? Наш ответ: чтобы москвичи были уверены в профессионализме и компетентности своих врачей, чтобы могли и сами без страха приходить в районные поликлиники и приводить к нашим врачам своих детей, — отметила заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Елена Громова.

Среди первых участников проекта — хирурги. Они уже прошли тестовые испытания, решили ситуационные задачи, демонстрировали практические умения в хирургической области, оказывали экстренную медицинскую помощь пострадавшим. Для выполнения заданий им нужно было приехать в Симуляционный центр Боткинской больницы, где проходит тестирование кандидатов на медицинские должности. Остальные медики тоже будут выполнять задания там.

Отметим, что отбор врачей идет очень серьезный. Одно из финальных испытаний — собеседование кандидатов с главным внештатным специалистом по хирургии Департамента здравоохранения города Москвы Алексеем Шабуниным, а также лучшими специалистами в области хирургии.

— Новая система позволяет проводить оценку компетенций сотрудников с максимальной точностью. Кандидаты не только продемонстрировали свои знания, но и поделились профессиональным опытом, полученным на предыдущем месте работы, — рассказал Алексей Шабунин.

Примечательно, что не все кандидаты получили рекомендацию для осуществления профессиональной деятельности в городских поликлиниках Москвы. Были и те, кому отказали в рекомендации профессионального сообщества. Некоторые из претендентов получили условные рекомендации с обязательным обучением на циклах повышения квалификации. Это в очередной раз подтверждает правильность запуска этого проекта, ведь очень важно отобрать лучших врачей для работы в медучреждениях города Москвы.

В пресс-службе Департамента здравоохранения отметили, что такой проект нужен для того, чтобы руководители поликлиник знали, какие специалисты к ним приходят и что нужно сделать, чтобы они стали настоящими профессионалами.

— Сами кандидаты тоже должны понимать, что они не имеют права на профессиональную ошибку и несут ответственность за назначения и лечение пациентов еще до приема на работу, — подчеркнули в ведомстве.

СПРАВКА

Новый стандарт поликлиник +, принятый в 2019 году, предполагает наличие самых востребованных врачей в каждом здании поликлиник и ряда специалистов узкого профиля в их головных подразделениях. Сегодня московское здравоохранение — это более чем 120 тысяч медработников.

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