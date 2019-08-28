Более 55 тысяч москвичей прикрепились к стоматологическим клиникам через онлайн-сервис
Более 55 тысяч москвичей прикрепились к стоматологическим клиникам через онлайн-сервис, который находится на официальном сайте мэра Москвы.
— Раньше требовалось идти в медицинское учреждение с документами и подавать заявление, чтобы прикрепиться самим или прикрепить ребенка. Для этого зачастую приходилось отпрашиваться с работы. Онлайн-услуга на mos.ru позволяет сделать этот процесс проще и быстрее, — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.
Так 32 тысячи взрослых пациентов и 23 тысячи детей стали постоянными пациентами стоматологических больниц благодаря интернет-порталу за год с момента его появления. Услуги прикрепления к детским поликлиникам и медицинским учреждениям для взрослых разработаны совместно с Департаментом информационных технологий, Департаментом здравоохранения и Комитетом государственных услуг столицы.
Отмечается, что стоматологическую помощь оказывают также в поликлиническом отделении челюстно-лицевого госпиталя для ветеранов войн и в поликлинических отделениях больниц Троицкого и Новомосковского административных округов. Прикрепиться к поликлинике через онлайн-сервис можно только один раз в год.
Ранее сообщалось, что медицинское обследование в парках столицы прошли 250 тысяч горожан с момента открытия павильонов «Здоровая Москва».
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