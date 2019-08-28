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МАКС бьет все рекорды. Более 800 российских и зарубежных компаний собрал знаменитый авиасалон

Ирина Бордовая
• 22:25 • 28 августа 2019
Летчик пилотажной группы «Стрижи» у истребителя МиГ-29УБ во время учебно-тренировочных полетов авиационных экипажей ВВС России
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Летчик пилотажной группы «Стрижи» у истребителя МиГ-29УБ во время учебно-тренировочных полетов авиационных экипажей ВВС России
Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС
Сейчас в подмосковном Жуковском проходит XIV Международный авиационно-космический салон (МАКС) — 2019. Почувствовать себя первым пилотом самолета, примерить настоящий космический скафандр, увидеть 210 авиалайнеров и вертолетов и насладиться грандиозным летным шоу гости мероприятия смогут до 1 сентября. Какие еще сюрпризы приготовили организаторы праздника для зрителей, рассказывает «Вечерняя Москва».

В подмосковном Жуковском уже в четырнадцатый раз открылся Международный авиационно-космический салон (МАКС) — 2019. О том, что увидят посетители на главном событии уходящего лета, узнала «ВМ».

Смотр лучших достижений

Программа праздника подготовлена так, что отправляться на МАКС-2019 можно всей семьей: интересно будет не только взрослым, но и детям.

В центре авиасалона — уникальные экспозиции различных тематик: военные и гражданские самолеты, беспилотники, двигателестроение, космическая промышленность, системы безопасности и прочее. Кроме того, на территории аэродрома организаторы каждый год устраивают праздник для всей семьи: проводят образовательные, спортивные и патриотические мероприятия, устраивают конкурсы, шоу и дегустации бортового питания.

В этом году авиасалон уже устанавливает новые рекорды. В первую очередь — по количеству участников: 662 российские и 177 зарубежных компаний из 31 страны съехались сюда, чтобы продемонстрировать на выставке свои разработки и достижения. Кроме того, впервые в истории МАКС пройдет при партнерском участии Китая, и совместным российско-китайским проектам на выставке уделяется особое внимание. В их числе — полноразмерный макет самолета будущего, дальнемагистрального CR929, включающего в себя три секции фюзеляжа. Макет дает полное представление о кабине экипажа, салонах первого, бизнес- и экономического классов, а также о служебных помещениях. В огромном павильоне, где разместились стенды компаний из Поднебесной, можно увидеть продукцию гражданского назначения и перспективные проекты космической отрасли.

Время премьер из прошлого и будущего

Рекордным на МАКСе-2019 стало и количество премьер. Одни — родом из прошлого, исторические воздушные суда, оставшиеся фактически в единственном экземпляре; вторые — родом из будущего, которым еще только предстоит однажды отправиться в небо.

— Впервые будет показан самолет МС-21–300, причем один лайнер примет участие в летной программе, а еще два будут выставлены на статической стоянке, — рассказывает заместитель гендиректора «Авиасалона» Николай Занегин. — Объединенная авиастроительная корпорация обещает также впервые показать истребитель пятого поколения Су-57 как в полете, так и на статической стоянке. Российскими премьерами станут показ регионального самолета Embraer Е-195Е2 и реактивного делового самолета Pilatus PC-24. Airbus представит A350–900, машина будет участвовать в летной программе.

«Вертолеты России» представят вертолет «Ансат» с не просто элитным, а суперэлитным салоном, оформленным как салон лимузина. Также гости смогут увидеть первый серийный вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности и понаблюдать в деле многоцелевой вертолет Ка-62: на МАКСе-2019 состоится его первый летный показ. — Что касается космической тематики, то Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина представит несколько скафандров, которые можно будет примерить, — продолжает Николай Занегин. — Кроме того, на выставке будет демонстрироваться самолет-лаборатория Ил-76МДК. Во время МАКСа гости авиасалона смогут выполнить пробный полет и ощутить невесомость. Но это испытание платное, и допуск к нему возможен только при наличии медсправки.

А участники раздела Future Hub, объединяющего студентов, молодых инженеров и ученых аэрокосмического профиля, продемонстрируют проекты летательных аппаратов, отдельные элементы и технологии, которые изменят наше представление о полетах.

Высший пилотаж в небе и на земле

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По традиции программа авиасалона будет поделена на две части. Первая — с 27 по 29 августа — рассчитана на бизнесменов, вторая — с 30 августа по 1 сентября — на массового зрителя. С десяти утра и до шести часов вечера гости авиасалона смогут свободно знакомиться с выставленными экспонатами и делать памятные снимки на их фоне, пополняя свои домашние фотоколлекции. А если проголодаются на свежем воздухе, перекусить можно будет здесь же в специально оборудованной зоне. Ведь для того чтобы в полной мере насладиться ярким небесным шоу, которое начнется в 11 часов, сил должно быть в достатке. А шоу в этом году обещает быть феерическим. В небе над аэродромом Раменское лучшие летчики страны и мира продемонстрируют уникальные возможности боевых машин и гражданских воздушных судов. Кульминацией праздника станет показательный пролет отечественных и зарубежных самолетов и вертолетов-демонстраторов, а также десяти пилотажных групп, включая четыре группы Воздушно-космических сил России.

— С 30 августа по 1 сентября в рамках демонстрационной программы Международного авиационно-космического салона пройдут соревнования по высшему пилотажу на однодвигательных поршневых самолетах, — говорит заместитель гендиректора «Авиасалона» Владимир Советкин. — За первое место сразятся пилоты, вышедшие в финал по итогам отборочных соревнований. Каждый из них выполнит программу из шести фигур высшего пилотажа. Полеты будут сопровождаться комментариями ведущего, из которых зрители узнают о летчиках-спортсменах, их авиатехнике, правилах соревнований и выполняемых фигурах.

Также будет представлена общая информация о самолетном спорте, которая наверняка заинтересует гостей МАКСа всех возрастов. Завершит шоу сольное выступление победителя соревнований.

В этом году организаторы авиасалона решили приготовить для гостей особый сюрприз, связанный не только с отечественной авиацией, но и с самым массовым видом спорта, любителей которого можно найти в любом городе. 31 августа на стадионе «Метеор» состоится футбольный турнир «Кубок МАКС-2019». За победу будут бороться сборные команды предприятий аэрокосмической промышленности и смежных отраслей.

Зрители смогут не только поболеть за любимую команду и понаблюдать с трибуны за большим авиаспортивным праздником, но и попытать удачу в беспроигрышной лотерее, где можно выиграть всевозможные призы от спонсоров мероприятия. Например, билеты на матч 10-го тура Российской Премьер-лиги между командами ЦСКА — Краснодар, стильные рюкзаки и сумки, футбольные мячи с автографами профессиональных футболистов, брендированные футболки, сувениры кубка и многое другое.

К слову, дарить памятные подарки на авиасалоне уже стало доброй традицией. Особенно повезет в этом году студентам-очникам, аспирантам и курсантам военных училищ. Ведь 30 августа организаторы МАКСа объявляют «Днем студента» и дарят молодым людям (до 27 лет) из учебных заведений разных стран уникальную возможность увидеть все экспонаты авиасалона совершенно бесплатно. Есть лишь одно условие. Им необходимо заранее зарегистрироваться на официальном сайте авиасалона МАКС-2019 и получить именной электронный билет.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Сесть на электричку, идущую с Казанского вокзала, и доехать до станции Отдых — пожалуй, самый простой способ добраться на МАКС-2019. А уже от этой станции будут регулярно ходить бесплатные автобусы. Причем с 30 августа по 1 сентября их запустят еще и от платформы 42-й километр, а также от проходной № 1 аэродрома Раменское и от остановки «Ул. Лацкова». Самые ранние автобусы будут отправляться в девять утра. Если же вы решили ехать на собственной машине, то тут есть свои нюансы. Во-первых, въезд на территорию города Жуковский в дни проведения авиасалона будет ограничен, так что, если вы не купили специальный билет, дающий право припарковаться в непосредственной близости от места его проведения, оставить авто возле ворот МАКС не получится. Бесплатная перехватывающая парковка будет организована на аэродроме Быково, от которого гостей авиасалона будет забирать бесплатный автобус «МАКС-2019» и довозить до выставочного комплекса. Курсировать автобусы начнут в 9:00. Доехать можно будет и на такси, но до Жуковского — лишь на аккредитованном.

ВЫБЕРИ СВОЙ БИЛЕТ

Как не прогадать с выбором билета на МАКС? Все зависит от вашего желания и возможностей. Можно приобрести билет на конкретную дату или с открытой датой, подороже обойдутся билеты с правом посещения медиаплатформы, а также билеты с VIP-условиями. Дети до 14 лет проходят бесплатно в сопровождении взрослых родственников.

Но если с билетами на открытую и фиксированную дату все довольно понятно, то с билетами других категорий существует целый ряд нюансов.

Итак, билет с правом посещения медиаплатформы. Он дает возможность побывать на выставке в любой из дней на ваш выбор, при этом бонусами будут доставка гостей от дирекции на медиаплатформу с лучшими местами для фото- и видеосъемки, а потом обратно, а также бар с прохладительными напитками и закусками, обязательное страхование от несчастного случая. Но будьте внимательны: во-первых, чтобы попасть на медиаплатформу, нужно за час до начала летной программы зарегистрироваться в дирекции. Во-вторых, дети туда не допускаются.

Особые условия предусмотрены для льготников, которые смогут попасть на выставку в любой из дней массовой программы — с 30 августа по 1 сентября. Приобрести такой билет можно будет прямо при входе на МАКС в день посещения, предъявив удостоверение, соответствующее льготной категории.

КСТАТИ

Собираясь на авиасалон, обязательно оденьтесь и обуйтесь по погоде, возьмите с собой зонт или более компактный и удобный в толпе дождевик. Солнечные очки и головной убор тоже имеет смысл взять с собой. На входе вы без проблем пройдете досмотр, имея при себе складные стулья, плед или туристическую пенку. Еду и безалкогольные напитки тоже можно проносить, но только не в стеклянной таре. А вот газовые баллончики, любые виды оружия, канистры, алкоголь и четвероногие любимцы пусть останутся дома.

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