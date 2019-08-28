Школьников познакомят с историей и культурой города через предметы быта
Открытие экспозиции приурочили к началу школьной олимпиады «Парки, музеи, усадьбы», которая призвана повысить интерес столичных учеников к истории Москвы.
— Знакомясь с подлинными предметами, рассматривая их, школьники будут находить ответы на вопросы олимпиады, ребята смогут почувствовать себя настоящими исследователями, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника.
Через предметы столичные школьники смогут увидеть, чем был наполнен быт зажиточных москвичей и крестьян из ближайших подмосковных сел. К примеру, на выставке представлены масленки, изготовленные в Санкт-Петербурге на заводе «Братьев Корниловых». В числе экспонатов — кожаный ошейник, или, как его еще называют, «подгарок», на 11 бубенцов.
Подгарки надевали упряжным лошадям на шею. Бубенцы служили заменой размещаемым на дуге колокольчикам, на которые в XIX веке имели право далеко не все частные экипажи.
Отдельная часть выставки посвящена важному атрибуту дамской моды — перчаткам. Белые лайковые перчатки, например, являлись неотъемлемым аксессуаром балов.
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