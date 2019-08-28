Центробанк объявил о выпуске памятной монеты к юбилею ВГИК
Центральный банк России объявил о выпуске юбилейной монеты к 100-летию Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени С. А. Герасимова.
Как сообщается в Twitter-аккаунте регулятора, номинал монеты составляет три рубля. Она разойдется тиражом в три тысячи экземпляров. На оборотной стороне виден логотип ВГИК на фоне изображения кинопленки.
Выпускается памятная монета, посвященная 100-летию ВГИК: https://t.co/9uk5LXzbkQ pic.twitter.com/7ZRyaqMmYg— Банк России (@bank_of_russia) August 28, 2019
СПРАВКА «ВМ»
1 сентября ВГИК отметит 100-летие: он был основан в 1919 году. В институте готовят специалистов в области кинематографии, телевидения, видео и других экранных искусств. В 2013 году учреждение было отнесено к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации.
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