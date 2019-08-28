Более 50 километров проводов в ТиНАО заменили на прочные за полгода
В ходе подготовки к отопительному сезону на территории Троицкого и Новомосковского административных округов поменяли более 50 километров неизолированного провода на самонесущий изолированный в распределительной сети.
Уточняется, что работы выполняются организацией «Россети Московский регион».
— В этом году особый акцент сделан на замене выключателей, изоляции, грозотроса и интенсивной замене устаревших голых проводов, — заявил первый заместитель генерального директора — главный инженер компании «Россети Московский регион» Дмитрий Гвоздев.
По его словам, самонесущий изолируемый провод еще прочнее, а также более устойчив к погодным условиям.
Применение провода такого типа снизит риск аварий, передает РИАМО.
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