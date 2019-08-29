Москвичам расскажут в День города об образах России в искусстве
Образовательный цикл «Как мы запоминаем и помним: семья, город и страна в пространстве памяти», приуроченный ко Дню города Москвы, расскажет жителям и гостям столицы об отражении образов России в кино, музыке и городском фольклоре.
Тематические лекции пройдут в Музее кино, Центре славянской письменности «Слово» и павильоне «Книги» на ВДНХ 31 августа, 7 и 14 сентября соответственно.
31 августа в обсуждении на тему «Фильм как память: личное и социальное на языке кино» примут участие доктор искусствоведения, автор книг и статей по истории и современному кино России и Америки Нина Цыркун и киновед, кинокритик Лидия Кузьмина.
7 сентября лекцию «Память москвичей: как работать с прошлым» прочтет кандидат филологических наук, руководитель проекта «Историческая память городов» Никита Петров.
14 сентября предметом обсуждения станет «Музыкальная хонтология: призраки 90-х в современной российской поп-культуре» с участием диджей и коллекционера пластинок Дениса Бояринова и музыкальных экспертов.
Вход на лекции свободный, однако требуется предварительная регистрация, сообщает РИАМО.
Напомним, празднование Дня города Москвы пройдет 7 и 8 сентября и будет насчитывать свыше 250 мероприятий. Программа празднования была составлена с учетом мнений москвичей, принявших участие в голосовании в системе «Активный гражданин».
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