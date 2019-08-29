Медики назвали безопасную суточную норму потребления орехов

Врачи полагают, что в сутки можно употреблять не более 30-50 граммов орехов без отрицательных последствий для здоровья.

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева отмечает, что можно есть орехи ежедневно, но в указанной дозировке. Чрезмерное поедание этого продукта — до килограмма и более — чревато кишечной непроходимостью, что представляет угрозу для жизни.

Вместе с тем эксперт отметила пользу орехов благодаря высокому содержанию витаминов В, витамин Е, К, бета-каротина и минеральных веществ: селен, марганец и медь.

Однако орехи очень калорийны, от 560 до 673 ккал на 100 граммов — поэтому людям с лишним весом следует отнестись к данному продукту осторожно.

Заведующая кафедрой терапевтических дисциплин 2 ПМФИ, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лейла Болатчиева напомнила, что орехи противопоказаны страдающим от панкреатита, тем более в рецидивирующей форме, сообщает РИА Новости.

Ранее ученые назвали орехи в числе продуктов, которыми можно перекусить при необходимости взбодриться.

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