Площадкой лучших практик по компетенции «Экспедирование грузов» признан МИИТ

Российский университет транспорта в 2019 году признан Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» площадкой лучших практик по компетенции «Экспедирование грузов». В настоящее время 25 регионов Российской Федерации проходят обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом специфики стандартов WorldSkills по компетенции «Экспедирование грузов».

В этом году студентка Российского университета транспорта Елизавета Некрасова вошла в состав основных конкурсантов Национальной сборной WorldSkills Russia. В Чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 по компетенции «Экспедирование грузов», который проходил с 22 по 27 августа 2019 года в г. Казани, она заняла третье место и взяла бронзу.

– Было очень сложно, на многое влияла удача, мы просто вырвали эту бронзу. Эмоции абсолютного счастья, – говорит Елизавета.

По результатам проведения отборочного чемпионата в университете 2018 года Елизавета Некрасова была направлена на практику в одну из компаний, где показала себя грамотным, заинтересованным и активным специалистом. По итогам практики она была отобрана менеджером компетенции «Экспедирование грузов» и международным экспертом в качестве участника расширенного состава национальной сборной, а далее переведена в основной состав. В 2019 году она проходила стажировку, участвовала в тренировках, чемпионатах, ежедневно повышая свой профессиональный уровень. В настоящее время Елизавета Некрасова перешла на 4 курс в Российском университете транспорта, а в её планах – дальнейшее участие в этом движении, уже в чемпионате Европы.

Призовое место Елизаветы Некрасовой не случайность, а результат долгих тренировок с одной стороны и развития движения WORLDSKILLS в университете – с другой. Компетенцию «Экспедирование грузов» в Российском университете транспорта курирует сертифицированный эксперт, ответственный за вузовскую линейку чемпионатов, главный тренер города Москвы по данной компетенции, старший преподаватель Анна Чернышова.

В сборную страны WorldSkills Russia вошли 14 девушек и 49 юношей в возрасте от 18 до 25 лет. После церемонии закрытия и объявления результатов состоялась встреча членов Национальной сборной Ворлдскиллс с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

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