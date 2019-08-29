СМИ: Трамп усомнился в необходимости оказания военной помощи Украине
Президент США Дональд Трамп решил пересмотреть оказание военной помощи Украине. Об этом в среду, 28 августа, сообщило зарубежное издание Politico со ссылкой на высокопоставленный источник.
По неподтвержденной информации, американский лидер принял данное решение, поскольку пожелал убедиться в том, что выделенные средства используются в интересах Штатов. Отметим, что вопросом оказания финансового содействия занимаются глава Пентагона Марк Эспер и советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.
Ранее сообщалось о том, что Болтон встретился с врио главы Совета безопасности Украины Иваном Бакановым. По словам советника хозяина Белого дома, они «обсудили множество путей укрепления сотрудничества между США и Украиной по вопросам нацбезопасности».
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