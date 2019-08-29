Депутат Госдумы высказался против содержания в квартирах бойцовских собак

Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Сергей Вострецов выступил против содержания бойцовских собак в квартирах. Он считает, что такие породы можно держать только в вольерах на дачных участках.

— Мне кажется, что с гуманной точки зрения, большие породы собак неправильно держать в городе, если у тебя в городе нет своего участка. Это моей личное видение - разрешать держать бойцовских собак, только если есть участок, вольер для нее, — заявил спикер агентству городских новостей «Москва».

Депутат обосновал свое мнение рядом аргументов. Он сказал, что, во-первых, у собаки должен быть отдельный участок, где удобно было бы ее выгуливать. При этом животное не должно создавать неудобств для окружающих. Во-вторых, не все хозяева убирают за своим питомцем после прогулки, что портит городской пейзаж.

Напомним, что ранее депутат предложил расширить перечень потенциально опасных пород собак. В него должны быть включены ротвейлер, немецкая овчарка и доберман.

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