Названы помогающие снять стресс растения
Специалисты рассказали, какие растения могут помочь снять стресс. Об этом сообщает портал MedikForum.
Ученые отметили успокаивающее действие перечной мяты. Ее можно как употреблять в пищу, так и вдыхать аромат. Кроме того, мята снимает головную боль и способствует повышению концентрации внимания.
Избавиться от тревоги поможет и черноглазый горох. Он содержит много железа, клетчатки и фолиевой кислотой. Кстати, недавно ученые из США доказали пользу растения в лечении депрессии.
В перечне полезных растений есть и ромашка, которая обладает успокоительным эффектом и борется с бессонницей. Также эксперты советуют обратить внимание на вечернюю приамбулу. Вещество, содержащееся в этом цветке, используется при производстве «гормона счастья» серотонина.
Помогает при стрессе и усталости растение орегано. Оно снимает симптомы простуды, боли в мышцах.
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