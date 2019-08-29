Образовательный кластер создадут в Коммунарке

В поселке Коммунарка предлагается создать образовательный кластер, в котором разместятся филиалы сразу нескольких вузов. Об этом в четверг, 29 августа, сообщил глава Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин. По его словам, важным в новом кластере станет сотрудничество институтов и ряда компаний. На предприятиях студенты смогут проходить практику, о которой заранее договорятся в университете.

— Это позволит решить проблему с прохождением студентами практики, — отметил он, добавив, что такое сотрудничество вузов и институтов решит также вопрос дальнейшего трудоустройства молодых специалистов.

Владимир Жидкин уточнил, что в настоящее время ведутся переговоры с Российским государственным университетом правосудия, Московским политехническим университетом и Московским государственным университетом технологии и управления имени Разумовского.

— В 2020 году планируется открыть первый корпус Московского финансово-промышленного университета «Синергия», — сказал он.

По словам главы городского департамента, таким образом Коммунарка станет лидером в Троицком и Новомосковском округах по доступности образовательной инфраструктуры и количеству созданных рабочих мест.

— В Коммунарке возведут около четырех миллионов квадратных метров недвижимости, включая жилье, три школы и пять детсадов. Работать здесь смогут до 70 тысяч человек, — резюмировал Владимир Жидкин.

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