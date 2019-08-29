Жена Александра Овечкина рассказала, как он заботится о сыне

Супруга 33-летнего хоккеиста НХЛ Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала, как спортсмен справляется с ролью отца. Она призналась, что у него с сыном крепкая связь.

Овечкин очень любит годовалого Сережу и стремится посвящать ему как можно больше времени. В результате первым словом, которое сказал малыш, стало «папа».

— Это на льду Овечкин — зверь, а дома — нежный, добрый, заботливый и даже памперсы научился менять, когда мы еще в роддоме были, — передает слова Анастасии Шубской StarHit.

Она добавляет, что отец и сын невероятно похожи. Пара хочет, чтобы Сережа вырос и тоже профессионально занялся хоккеем.

Жена Овечкина признается: рождение ребенка сильно меняет жизнь. Оно открывает в человеке способность безгранично любить и отдавать малышу только лучшее.

Кстати, 18 августа счастливые родители отпраздновали первый день рождения Сережи. На праздник приехали друзья семьи, российские знаменитости, для гостей выступила группа «Руки Вверх!». Александр Овечкин даже спел фрагмент песни «Крошка моя».

Читайте также: Актриса Мария Миронова станет мамой во второй раз