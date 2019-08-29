Ученые выяснили, как эффективно бороться с раком поджелудочной железы
В настоящее время рак поджелудочной железы является одной из самых опасных форм онкологии. Известно, что только девять процентов пациентов выживают спустя пять лет после постановки данного диагноза. Специалисты из Гарварда, Бостонского университета и Пенсильванского университета выснили, как можно эффективно лечить данный вид рака.
Они установили, что одна из причин высокой смертности от этого заболевания заключается в том, что раковые клетки поджелудочной железы «вырываются из опухоли» и попадают в кровоток, поэтому опухоль быстро распространяется в организме.
Также специалисты выяснили, что злокачественные опухоли поджелудочной железы почти полностью лишены кровеносных сосудов, это не позволяет лекарствам от рака достигать образования.
— Наше исследование демонстрирует, что особенно важно «спасать» сосудистую систему перед непосредственно лечением рака поджелудочной железы, потому как заболевание активно разрушает единственный путь доставки лекарств к метастатическим опухолям, — отметили ученые, передает Medicalxpress.
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