Путин и Меркель приняли решение по транзиту газа через Украину
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию с транзитом газа через Украину. Обмен мнениями произошел в четверг, 29 августа, в ходе телефонного разговора политиков.
По информации кабмина ФРГ, лидеры выступили за ускорение переговоров о будущих газовых контрактах. Кроме того, они договорились продолжить готовиться к саммиту в «нормандском формате», чтобы соблюдать выполнение Минских соглашений и дальше.
Ранее Меркель заявила, что продолжит выступать за хорошие отношения с Россией, несмотря на текущие дипломатические разногласия. В свою очередь Путин высоко оценил существующие контакты с Берлином, о чем он лично сообщил канцлеру в своем поздравлении с днем рождения.
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