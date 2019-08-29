Песков напомнил о словах Путина после освобождения Вышинского из-под стражи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи «конкретным делом» и призвал ждать новых подобных действий со стороны Киева. Об этом он рассказал в четверг, 29 августа.

По словам представителя Кремля, Москва тщательно отслеживает ситуацию с перезагрузкой власти на Украине.

— Хочу вам напомнить заявление (Владимира) Путина, который сказал, что судить можно будет по конкретным делам, по конкретным словам — вот этого нужно дождаться, — отметил Песков и заявил, что Кремль приветствует освобождение Вышинского под личное поручительство.

Вместе с тем он указал на необходимость ждать новых решений и поступков, причем соответствующие шаги должны быть направлены на стабилизацию отношений между странами. Речь идет о выполнении Минских договоренностей. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, что 28 августа, в среду, Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Кирилла Вышинского под личное поручительство. Это обязывает его являться в суд или к следователю по первому требованию, а также информировать о смене места проживания и работы и воздерживаться от общения со свидетелями.свидетелями.

СПРАВКА «ВМ»

Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Ему предъявили обвинения в государственной измене и поддержке ДНР и ЛНР. Журналисту грозило до 15 лет тюрьмы.

Ранее суд неоднократно продлевал ему меру пресечения или же переносил заседания. По мнению защиты журналиста, украинская прокуратура затягивала процесс намеренно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют решение суда освободить Вышинского из-под стражи.

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