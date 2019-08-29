Вышинский озвучил свои планы на будущее после освобождения из-под стражи

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский поделился своими планами на будущее после освобождения из СИЗО. О своих намерениях он рассказал на Первом канале в эфире программы «Время покажет» от 29 августа.

Журналист отметил, что в первую очередь после урегулирования некоторых юридических формальностей хочет повидаться с близкими, а затем вернуться к своему призванию.

— Дальше я хочу вернуться в активную профессию, хочу вернуться к тому, чем я любил и занимался больше 20 с лишним лет: хочу вернуться в журналистику, — заявил Вышинский.

Напомним, что 28 августа, в среду, Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Кирилла Вышинского под личное поручительство. Это обязывает его являться в суд или к следователю по первому требованию, а также информировать о смене места проживания и работы и воздерживаться от общения со свидетелями.

СПРАВКА «ВМ»

Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Ему предъявили обвинения в государственной измене и поддержке ДНР и ЛНР. Журналисту грозило до 15 лет тюрьмы.

Ранее суд неоднократно продлевал ему меру пресечения или же переносил заседания. По мнению защиты журналиста, украинская прокуратура затягивала процесс намеренно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют решение суда освободить Вышинского из-под стражи.

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Колонка обозревателя «ВМ» Александра Хохлова:

На Украине отпущен из-под стражи Кирилл Вышинский. Журналист находился под арестом с мая 2018 года. Его обвиняли в государственной измене (далее...)