Симоньян рассказала детали первого разговора с Вышинским

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала подробности своего первого разговора с освобожденным из зала киевского суда руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.

— Человек, просидевший 400 дней в украинской тюрьме, больше всего беспокоится о том, что я на сносях и мне нужны позитивные эмоции. Всем передавал привет и огромное спасибо, — написала 28 августа в Telegram Симоньян.

Она уточнила, что Вышинский со смехом рассказал ей, «как сидел в камере без света и каждый вечер отмечал Новый год, потому что единственным освещением была елочная гирлянда».

Он много раз благодарил Симоньян, а та попросила прощения за то, что не смогли вытащить его раньше.

— Рассказала, что мы дошли до всех, побывали во всех кабинетах, кроме Господа Бога, потому что я не знаю его точный адрес. И он опять расхохотался, — подытожила медиаменеджер.

Напомним, что в среду, 28 августа, Киевский апелляционный суд постановил освободить Кирилла Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Он был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене и поддержке ДНР и ЛНР.

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