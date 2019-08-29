118-летнее здание в центре Москвы продадут на аукционе
Нежилое здание, которое было построено в 1901 году, вместе с земельным участком выставят на городской аукцион. Об этом в ходе роуд-шоу «Крупные объекты для больших инвестиций» заявил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
— Расположение лота в пределах Бульварного кольца, в пяти минутах пешеходной доступности от кольцевой станции метро «Новослободская», конкурентная стоимость, возможность стать собственником здания и земли позволяют говорить о его высокой ликвидности, — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».
Дегтев отметил, что здание не является культурным памятником, что дает потенциальному покупателю свободу проводить ремонтные работы в соответствии с собственными пожеланиями.
Цена лота, названная начальной, составляет почти 50 миллионов рублей. Здание, площадь которого составляет порядка 400 квадратных метров (площадь земельного участка — 273 квадратных метра), находится в 1-м Щемиловском переулке.
Подать заявку на участие можно будет до 2 октября 2019 года. Торги назначены на 10 октября.
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