Историк назвал причины неудачи Гитлера в создании ядерной бомбы
Советник директора НИИ «Курчатовский институт» и историк советского атомного проекта Андрей Гагаринский рассказал, почему Германия времен Адольфа Гитлера не смогла создать ядерное оружие.
— Германское руководство не считало задачу приоритетной и решило вести ее в ограниченных рамках. Гитлер так никогда и не принял ученых, отвечавших за атомную программу, — заявил историк РИА Новости.
Андрей Гагаринский отметил, что Германии тогда не хватило времени, отведенного историей, и последним «решающим» фактором стал неудачный пуск ядерного реактора. Его провел нобелевский лауреат Вернер Гейзенберг в мае 1945 года.
Отметим, что 29 августа исполняется 70 лет со дня испытания первого ядерного заряда в СССР. Советский Союз начал свой атомный проект в 1942 году в ответ на разработку ядерного оружия в Соединенных Штатах.
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