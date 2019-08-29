Путин предложил поднять зарплату сотрудникам федеральных ведомств в регионах

Президент России Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края Александром Осиповым. Врио главы региона доложил лидеру РФ о ходе работ по устранению последствий пожаров, а также рассказал о социально-экономическом аспекте ситуации. Итоги дискуссии были опубликованы на официальном сайте Кремля в четверг, 29 августа.

По итогам беседы глава государства обратил внимание на необходимость пересмотреть вопрос заработных плат сотрудников федеральных органов власти по всей стране.

— У них вообще в целом по стране уровень доходов ниже, зарплата ниже часто, чем в региональных органах, — отметил президент.

В свою очередь Осипов выразил согласие с замечанием, заявив, что в среднем вышеуказанная категория трудящихся получает 35 тысяч рублей в месяц. Он также высказал предположение, что несоответствующий уровень зарплаты может быть связан с «ошибкой советского планирования».

По окончании переговоров глава государства указал на необходимость увеличить ежемесячный доход работников федеральных ведомств в регионах.

— Вообще по всем территориальным органам федеральных ведомств нужно будет принимать решение о повышении заработной платы, — заявил Путин.

Читайте также: Путин и Меркель приняли решение по транзиту газа через Украину