Певица Наргиз рассказала о причинах разрыва с продюсером Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова, участница шоу «Голос» рассказала блогеру Полине Шихман, что была очень обижена на то, как работает лейбл, с которым она сотрудничала. Ролик появился на YouTube-канале «А поговорить?» 29 августа.
— На то, как Макс ко мне относится лично, потому что отношение было потребительское. Я спрашивала, почему мы не ездим в большие города. Как только мы разорвали контракт, у моего концертного директора разрывается телефон — предложения из Франции. Нидерландов… Я была некоей савраской, которая зарабатывает бабло, — рассказала Наргиз Закирова.
Она назвала «вредителями и дилетантами» сотрудников продюсерского центра «Малфа» Макса Фадеева, поскольку они не предупреждали ее о концертах и, по ее мнению, не доплачивали гонорары. Певица заявила, что Фадеев очень ведомый, а в продюсерском центре всем управляет Ольга Серябкина, а не он.
Напомним, Наргиз получила от продюсера Максима Фадеева телеграмму о расторжении контракта. Это означает, что ее интересы больше не представляет продюсерский центр.
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