Зеленский выбрал премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министра. Об этом сообщил представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук.
Ожидается, что Гончарука утвердят в должности в течение четверга, 29 августа, после отставки предыдущего кабинета министров, передает ТАСС.
СПРАВКА «ВМ»
Алексей Гончарук родился 7 июля 1984 года. В 2006 году окончил Институт права имени князя Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом, получил квалификацию магистра права. Затем работал советником вице-премьера Украины Степана Кубива. В 2019 году стал заместителем главы администрации Владимира Зеленского.
27 августа ряд СМИ сообщили о том, что президент Украины планирует предложить кандидатуру Гончарука на пост премьер-министра.
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