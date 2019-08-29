Определены опасные для здоровья куриные котлеты
Эксперты «Росконтроля» проверили качество куриных котлет, которые продаются в российских магазинах. Они выяснили, какие их них являются опасными для здоровья.
Проверку прошли образцы шести брендов: «Первая свежесть», «О’кей», «Петровские деликатесы», «Троекурово», «Петелинка» и «МясновЪ».
Лучшими специалисты признали котлеты «Петелинка». На втором месте оказались котлеты «Первая свежесть», в которых обнаружили антибиотики или другие антимикробные химиотерапевтические препараты. Также антибиотики нашли в котлетах «МясновЪ» и «Троекурово».
Продукция «О’кей» и «Петровские деликатесы» попала в черный список. У последнего производителя в 5,4 раза превышен показатель общей обсемененности мезофильной микрофлорой (КМАФАнМ), обнаружены бактерии группы кишечной палочки, высокое содержание плесени и не указанной в составе ДНК сои. В котлетах «О’кей» нашли антибиотики или другие антимикробные препараты, а также превышен показатель КМАФАнМ в 5,2 раза.
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