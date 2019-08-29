Количество поездов на МЦК увеличится на треть
Количество поездов на Московском центральном кольце (МЦК) увеличится более чем на треть — до 242 пар.
Таких показателей получится достигнуть, когда «Ласточки» начнут курсировать с четырехминутным интервалом движения в будние дни в час пик.
— Это увеличит общее количество пассажирских мест на Московском центральном кольце более чем на 580 тысяч в сутки, — сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он напомнил, что три года назад интервалы движения поездов на МЦК составляли шесть минут в часы пик.
В 2017 году, как передает агентство городских новостей «Москва», интервалы движения «Ласточек» удалось сократить до пяти минут в часы пик.
МЦК стало доступно москвичам и гостям города осенью 2016 года.
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