Дипломаты помогли семье умершей в Турции 16-летней россиянки
Российские дипломаты оказали родителям умершей в Турции 16-летней гражданки РФ необходимую помощь. Об этом проинформировала пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.
По данным генконсульства РФ в Анталье, информация о госпитализации девушки в критическом состоянии поступила 13 июля. Сначала ее доставили в клинику «Сиедра», где не смогли установить причину ухудшения ее состояния. После россиянку пытались перевезти в другую клинику. Во время транспортировки на машине скорой помощи состояние пациентки резко ухудшилось, и она скончалась.
14 июля генпрокуратура Антальи официально проинформировала российских дипломатов о возбуждении уголовного дела в связи со смертью девушки. Днем позже посольство России направило во внешнеполитическое ведомство Турции ноту с просьбой сообщить о результатах судмедэкспертизы и причинах смерти. Кроме того, был подготовлен комплект документов, необходимый для репатриации тела в Россию.
По словам пресс-атташе, на данный момент ответа от турецких властей нет.
Ранее СМИ сообщали, что россиянке поставили диагноз «острый аппендицит». Отец девушки рассказал, что после смерти у его дочери могли изъять внутренние органы. Представители турецких клиник данные обвинения опровергают, передает РИА Новости.
Читайте также: Пострадавшая в отеле Турции российская девочка скончалась