Часть поездов на МЦК отменят с 30 августа по 1 сентября

В рамках подготовки к переходу на четырехминутный интервал движения поездов Московского центрального кольца ряд составов «Ласточка» отменят с 30 августа по 1 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе столичного метрополитена.

В указанные дни часть поездов будут отменены в утреннее и вечернее время.

«Ласточки» на МЦК начнут курсировать 31 августа в 05:50, а 1 сентября — в 05:44. До 07:30 составы станут ходить с большими интервалами по 40 минут. Обычный утренний режим движения будет восстановлен 1 сентября после указанного выше времени.

— Отметим, что 30 и 31 августа «Ласточки» частично будут отменены в вечернее время с 22:00 до 01:00. Поезда перестанут курсировать после 23:40. Последний состав, следующий со всеми остановками, отправится от платформы Андроновка в 22:00. Следующие поезда до времени отмены будут проходить лишь часть маршрута, — передает пресс-служба Московского метрополитена.

Добавим, что в часы пик интервал движения составов на МЦК сократят до четырех минут, а вне часа пик — до восьми минут.

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