Фитотерапевт назвала травы, которые помогут справиться со стрессом

Специалисты назвали список растений, которые могут помочь в борьбе со стрессом. В их число вошли перечная мята, черноглазый горох, ромашка и несколько других. «Вечерняя Москва» решила выяснить, как правильно употреблять целебные растения и нельзя ли навредить ими своему организму. Об этом корреспонденту рассказала врач-фитотерапевт, педиатр Ольга Трескунова.

— Любое растение, если его применять неправильно, может нанести вред здоровью. Даже лекарственная ромашка, которая практически не имеет противопоказаний и рекомендуется всем, включая новорожденных детей, может спровоцировать тошноту, слабость, понижение давления. То же и с мятой перечной. Длительно пить отвар одной и той же травы нельзя. Только в составе сборов. Например, очень хорошая комбинация получается из зверобоя, подорожника, тысячелистника, ромашки и мяты — так компоненты компенсируют друг друга, и настой не оказывает такого негативного влияния, как употребление монотрав. Этот сбор очень хорош для лечения заболеваний ЖКТ, начиная с младенческого возраста.

— Какие растения и сборы помогут от стресса?

— Седативных трав много. Первая — иван-чай, который является сильнейшим антидепрессантом среди растений, нормализует деятельность нервной системы. Употреблять его рекомендуется либо в сборах, либо не дольше недели–двух. Завариваем одну столовую ложку на пол-литра крутого кипятка, чтобы обезвредить микроорганизмы, которые могут находиться в травах, и в течение дня пьем этот настой четыре раза по полстакана. Но опять же длительное время употреблять иван-чай нельзя, могут возникнуть побочные эффекты в виде слабости, сонливости. Также благотворно на нервную систему влияют пустырник, боярышник, пион уклоняющийся, валериана, мята перечная и зверобой.

— Есть противопоказания к лечению травами?

— Конечно, но каждый случай нужно рассматривать отдельно. Например, если у человека пониженное давление, нельзя пить одну мяту или ромашку. Некоторые специалисты выписывают и ядовитые растения в малых дозах, такие как мухоморы, цикута, болиголов. Употреблять их я очень не советую, потому что даже небольшое превышение дозировки может привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода. Назначают их чаще всего при онкологии, но они не входят в государственный реестр, использовать их нежелательно.

— Можно ли самостоятельно собрать нужные травы или лучше сходить в аптеку?

— Если человек не знает, где, когда, как собирать травы, как их сушить, обрабатывать, то лучше пойти к специалисту. Но если знания есть — можно попробовать. Из базового — листочки травы нужно собирать до начала цветения, максимум во время, но не позже, потому что потом сила начнет уходить в корни. Выбирать следует места, где нет дорог, заводов. У нас под ногами вообще растет множество полезных трав, считающихся сорными: зверобой, подорожник, крапива. Они растут вблизи человеческого жилья, на огородах, потому что тысячелетия назад их выращивали специально, пользовались ими как целебными средствами.

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