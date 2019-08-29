Психиатр дал советы по борьбе с осенней хандрой

Георгий Костюк, главный внештатный специалист — психиатр Департамента здравоохранения города Москвы, рассказал, что хорошая погода, которая ожидает столицу в сентябре, положительно повлияет на психическое здоровье горожан. Таким образом, людям удастся еще на некоторое время избежать осенней депрессии. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертом, который рассказал, существует ли осенняя депрессия в принципе и как же с ней бороться.

По мнению психиатра Сергея Гусева, вопросы о существовании осенней депрессии поднимаются уже на протяжении столетий.

— Подобное отмечали и в литературе, и в клинической медицине. Одни считают осеннюю депрессию мифом, другие, наоборот, признают факт ее существования. С точки зрения клинической практики количество поступлений и обращений с различными жалобами соматического характера расстройства настроения и его колебания, конечно, увеличиваются к осени. Это имеет какие-то ситуационные факторы. В многочисленных научных работах описаны колебания настроения от перемены погоды и от наступления этого периода года. Несомненно, имеет значение гормональная регуляция, когда на фоне весны их выработка увеличивается, а осенью, наоборот, может происходить некий спад. Но в своей практике и литературе я не встречал достоверных исследований о том, что осенью увеличивается количество психически больных, — поделился Гусев.

Как сказал психиатр, по отзывам специалистов, количество лиц, которые обращаются с хандрой или психосоматической патологией, осенью точно увеличивается. С одной стороны, это объясняется тем, что кто-то приезжает из отпуска и выходит на работу, а некоторым просто нужен больничный лист.

— Подводя итог, можно сказать, что четких научных данных по этому вопросу нет, но большинство практиков склоняются к тому, что колебания настроений отмечаются чаще с ухудшением погоды осенью, — подчеркнул специалист.

Сергей Гусев отметил, что способы справиться с осенней депрессией у каждого человека в разных ситуациях индивидуальны.

— Тут точно можно отметить какие-либо занятия: физическая активность, наличие хобби, которое позволяло бы находится в тонусе, избегание стрессовых ситуаций. Лечебная физкультура, гимнастика, некоторым помогают травяные сборы. Но иногда приходится обращаться к специалистам. Главное — не упустить тот момент, когда хандра переходит в клиническую симптоматику. В каждом случае это индивидуально, нужно уметь следить за своим организмом, чувствовать изменения, чтобы не было критических срывов, — заключил психиатр.

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