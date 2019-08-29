«Моя карьера» приглашает москвичей пенсионного возраста в «школу бебиситтеров»

Двухдневный курс обучения можно пройти совершенно бесплатно. За это время слушателям расскажут о психологических и юридических аспектах работы, связанной с присмотром за детьми. А еще на курсах можно узнать о популярных методиках раннего развития малышей и развивающих играх, в которые с ними можно играть.

— Молодые москвичи зачастую много времени уделяют работе и карьере. Поэтому вопрос, с кем оставить ребенка, стоит остро в московских семьях, — сказала директор центра занятости «Моя карьера» Ирина Швец. — От няни бебиситтер отличается тем, что его услугами родители могут пользоваться не постоянно, а время от времени. Бебиситтера можно пригласить на час или полдня.

Чтобы попасть на занятия, нужно оставить заявку. В одну группу принимают до 50 человек. В первый день обучения слушателям расскажут об этике бебиситтера. А еще объяснят, как обеспечить безопасность ребенка, причем не только на улице, но и дома. Также преподаватели остановятся на подвижных и настольных играх для детей и отдельно расскажут о методиках, разработанных Марией Монтессори, Гленном Доманом, Николаем Зайцевым, Борисом и Еленой Никитиными и другими авторами.

Во второй день психологи расскажут участникам проекта об особенностях работы с детьми разных возрастов. А юристы научат составлять договор на оказание услуг и объяснят, зачем и каким образом зарегистрировать себя в качестве самозанятого.

Освоив теоретический курс, ученики смогут пройти девятичасовую стажировку в игровой комнате центра «Моя карьера».

Поскольку занятия будут длиться весь день, на них можно приходить со своими внуками в возрасте от года до шести лет. Пока бабушка слушает лекции, за ребенком будут ухаживать специалисты центра. А после, во время стажировки, бабушке уже самой нужно будет продемонстрировать все полученные ранее знания и умения, занимаясь с детьми. Действия будущих бебиситтеров будет оценивать куратор.

По итогам двухдневных курсов выпускники школы получат соответствующие сертификаты.

— Обучение в школе повысит шансы незанятых горожан пенсионного и предпенсионного возраста найти работу или подработку в качестве бебиситтера, — подчеркнула Ирина Швец.

По ее словам, программа рассчитана прежде всего на женщин от 50 лет. Но попробовать себя в новой профессии могут все желающие.

Сейчас открыта запись на двухдневный курс, который пройдет 23 и 24 сентября. В дальнейшем набор в «Школу бебиситтеров» планируется проводить ежемесячно.

СПРАВКА

Центр занятости «Моя карьера», расположенный на улице Сергия Радонежского, 1–1, открылся 13 июня 2019 года. Его специалисты помогают москвичам найти работу, сменить профиль или повысить квалификацию.

Центр занятости помогает всем без исключения, в том числе горожанам предпенсионного возраста, мамам в декрете, семьям с низким доходом, людям с ограниченными возможностями здоровья, а также молодежи. Опытные консультанты не только подскажут, где найти временную работу или подработку, но и расскажут, как построить карьеру.

В центре регулярно проходят лекции, семинары, тренинги, мастер-классы по трудоустройству и ярмарки вакансий от работодателей.

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