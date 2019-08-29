Писатель Сергей Литвинов: Множество сюжетных поворотов я придумал в московской подземке

Анна и Сергей Литвиновы — брат и сестра, авторы популярных детективных романов. В сентябре у них выйдет новая книга — «Брат ответит». Вопросы об отношении к метро мы решили задать Сергею. Он же брат — вот пусть и отвечает!

— Сергей Витальевич, вы на метро ездите?

— По Москве по делам, особенно в будни, я езжу только на метро. Слишком много стало в городе машин, слишком тяжела (а кое-где и очень недешева!) теперь парковка.

— Но, наверное, наше метро хорошо не только тем, что оно удобно?

— Многие старые станции — это реально произведения искусства. «Комсомольская», «Киевская», «Площадь Революции»… А насколько прекрасна «Маяковская» с фресками Дейнеки!

— А какие новшества вам нравятся?

— Меня очень выручает Московское центральное кольцо, оно здорово облегчило путь до издательства, в котором выходят наши с Аней книги (оно расположено на «Полежаевской»). И очень жду второе подземное кольцо в полном объеме.

В архитектурном плане новые станции, может, и уступают старым в помпезности, но сделаны с большим вкусом. Например, мне очень нравятся «Сретенский бульвар», «ЦСКА», «Зябликово». Очень хороши новые вагоны, с кондиционерами, с зарядками для телефонов. Хотелось бы таких побольше!

— Писателю, говорят, полезно бывать в «гуще народной жизни»...

— Множество неожиданных сюжетных поворотов наших с Аней будущих книг я придумал именно в подземке. Мне там хорошо думается. Конечно, герои наши, как все москвичи, в метро то и дело спускаются. Но погоней-поединков там, как правило, нет — мы подземку нашу слишком уважаем (улыбается). Хотя несколько рассказов, действие которых начинается в вагонах метрополитена (и он является важным сюжетообразующим фактором), у нас есть.

— Вас когда-нибудь узнавали в вагоне?

— Работа писателя не предполагает публичности. Это большое счастье, что тебя мало кто узнает, и ты можешь, как под шапкой-невидимкой, спокойно наблюдать за людьми, подслушивать их разговоры.

— Вам случалось наблюдать в метро колоритную сцену, подслушать любопытную фразу, которая потом перекочевала бы в книгу?

— На «главные роли» пассажиров метро мы брали редко, но вот интересные или харизматичные эпизодические персонажи то и дело перекочевывают из подземки на страницы.

Например, не далее как сегодня я видел парочку: он седой и с хвостиком, она достаточно юная, но оба они сплошь в коже и высоких сапогах и держатся за ручки. Так и просятся в роман.

СПРАВКА

Сергей Литвинов родился 17 января 1960 года. Окончил Московский энергетический институт. В 1998 году написал вместе с сестрой Анной первый детектив «Отпуск на тот свет». У них вышло более 70 романов, 16 из них экранизированы. В декабре на экраны выйдет сериал по роману «Слишком много любовников».

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