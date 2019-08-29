Почему река Сетунь окрасилась в молочный цвет

Видеозаписи, на которых река цвета мыльного раствора и бобры, стремительно покидающие свой ареал обитания, разлетелись по социальным сетям. Москвичи обратились к депутату Московской городской думы Татьяне Батышевой, а та в свою очередь вызвала сотрудников ГПБУ «Мосприрода» и ГУП «Мосводосток».

Были взяты пробы воды из реки и почвы на берегу, но источник загрязнения найти по горячим следам не удалось.

Корреспондент «Вечерки» выехал на место происшествия и пообщался с местными жителями. По словам Валентины Мельниковой, река часто служит местом сброса отходов.

— Я здесь гуляю каждый день, кроме выходных, — говорит женщина, — один раз вода прямо на глазах поднялась сантиметров на 15–20, и пошла грязь: огромные черные пакеты, стулья пластмассовые плыли по речке.

Этот выброс, судя по всему, предшествовал последнему, вызвавшему резонанс. Как стало известно редакции, выше по течению Сетуни, в пойме реки, разрабатывались карьеры, позже превращенные в свалку.

Движение грунта могло подмыть землю, обнажив свалку. Напомним, что «Долина реки Сетунь» является крупнейшим в Москве природным заказником. Площадь его составляет 696,2 гектара и с 1998 года имеет статус особо охраняемой природной территории регионального значения.

— Больше половины долины реки находится в высокоурбанизированной территории, — рассказал «Вечерке» эколог Антон Хлынов. — На прилегающих к природному заказнику территориях ведется интенсивное строительство, поэтому в реку могли попасть отходы строительных материалов. Возможен и прорыв каких-то земляных отвалов.

Редакция обратилась с официальным запросом в ГУП «Мосводосток».

В ведомстве ответили, что эксплуатационными службами предприятия проведено обследование участка реки Сетунь, в ходе которого следов сброса обнаружено не было.

— Для проведения анализа были взяты пробы воды из реки. В настоящий момент вода в реке Сетунь имеет естественные цвет и запах, фактов гибели флоры и фауны не зафиксировано. — добавили в Мосводостоке.

В настоящее время ГУП «Мосводосток» проводит поиски возможных источников сброса, в том числе и на близлежащих строительных площадках. Есть вероятность, что после проведения земляных работ в дренажные воды попали вещества, послужившие причиной изменения цвета воды. С наибольшей вероятностью это могут быть меловые отложения, имеющие естественное происхождение и не представляющие опасности для окружающей среды.

СПРАВКА

ГУП «Мосводосток» регулярно берет пробы воды для мониторинга экологической обстановки. От чистоты воды зависит здоровье, общее самочувствие и продолжительность жизни.

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