Запасы по карману: снизились цены на сезонные овощи
Как пояснила эксперт, каждый год в конце лета цены на сезонные овощи и фрукты снижаются.
— Сейчас аграрии как раз заняты сбором урожая. Соответственно, чтобы быстрее его продать, стоимость снижается, — пояснила Татьяна Мишина. — А это как раз на руку хозяйкам.
Однако, как отметила экономист, на цены, разумеется, повлияла инфляция — она в августе составила, по данным Минэкономразвития, 2,8 процента. А это, по словам Мишиной, не должно кардинально повлиять на цены.
— Приемлемые цены на сезонную продукцию продержатся до конца сентября, так что у хозяек есть время пополнить запасы, — заключила экономист.
КСТАТИ
В этом году отмечается большой урожай сахарной свеклы. Поэтому, утверждают эксперты, следует ждать снижения цен на сахар.
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