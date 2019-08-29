Россия выплатит долг по членским взносам в Совет Европы
Россия выплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы. Об этом сообщается в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Общая сумма составит 54,7 миллиона евро. Как отмечается в документе, выплаты были согласованы с Минфином, МЧС, Минкультуры и Минтранспорта.
Напомним, в 2014 году российскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лишили права голоса в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма к России. В 2017 году Россия приостановила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока права делегации не будут восстановлены.
25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию о восстановлении прав российской делегации и отправила приглашение поучаствовать в июньской сессии. В июле Россия внесла 33 миллиона евро в качестве выплаты за 2019 год.
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