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Персонажи «Южного парка» стали зрителями матчей команды НФЛ «Денвер Бронкос»
Фото: twitter.com / Denver Broncos

Персонажи «Южного парка» стали зрителями матчей команды НФЛ «Денвер Бронкос»

Кирилл Николаев

Спорт

Персонажи популярного мультсериала «Южный парк» стали зрителями матчей команды Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Денвер Бронкос». Об этом сообщили в Twitter-аккаунте американского клуба.

Эрик Картман, Стэн Марш, Кайл Брофловски, Кенни Маккормик и другие персонажи мультсериала будут присутствовать на матчах команды до тех пор, пока на стадион не вернутся зрители. При этом на всех героях нарисованы защитные маски.

Напомним, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции игры НФЛ, Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проходят при пустых трибунах.

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зрители«Южный парк»американский футбол
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