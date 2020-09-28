Персонажи «Южного парка» стали зрителями матчей команды НФЛ «Денвер Бронкос»

Фото: twitter.com / Denver Broncos

Персонажи популярного мультсериала «Южный парк» стали зрителями матчей команды Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Денвер Бронкос». Об этом сообщили в Twitter-аккаунте американского клуба.

Эрик Картман, Стэн Марш, Кайл Брофловски, Кенни Маккормик и другие персонажи мультсериала будут присутствовать на матчах команды до тех пор, пока на стадион не вернутся зрители. При этом на всех героях нарисованы защитные маски.

Напомним, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции игры НФЛ, Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проходят при пустых трибунах.

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