Полиция задержала москвича, угнавшего машину и сбившего ее владельца

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россия, Москва, Братеевская улица Карта всех событий

Мужчину, которого подозревают в угоне машины, задержали в столице. Об этом впонедельник, 28 сентября, сообщили в пресс-службе МВД России.

Автомобиль был припаркован на Братеевской улице. Подозреваемый, видя, что владелец оставил ключи в замке зажигания, сел в машину и тронулся с места. Хозяин транспортного средства попытался помешать злоумышленнику, однако оказался под колесами.

После этого автомобиль въехал в ограждение.

— Один из очевидцев удерживал злоумышленника, а остальные приподняли машину и извлекли из-под нее пострадавшего. В дальнейшем он был госпитализирован в одну из городских клинических больниц, — отметила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Виновник попытался скрыться, однако его задержали. В отношении него возбудили уголовное дело, передает агентство городских новостей «Москва».

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