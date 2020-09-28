Заммэра Евпатории задержали по делу о взятке

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Заместителя главы администрации Евпатории и двух его сообщников задержализа крупную взятку. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ в понедельник, 28 сентября.

По информации ведомства, взятку задержанные вымогали у одной из компаний за право стать субподрядчиком строительства модульного детского сада с последующим предоставлением иных контрактов и побед в них.

По данному факту возбуждено дело по части 6 статьи 290 УК РФ. Всем задержанным предъявили обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в размере более 10,5 миллиона рублей.

Отмечается, что фигуранты дела признали вину в совершенном преступлении, в связи с чем суд постановил поместить их под домашний арест, сообщается на сайте СК.

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