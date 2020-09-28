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Москвичи обсудят более 80 стройпроектов на портале «Активный гражданин»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москвичи обсудят более 80 стройпроектов на портале «Активный гражданин»

Юлия Захарова

Город

Более 80 градостроительных проектов вынесли на общественные обсуждения в столице. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

— 85 градостроительных проектов вынесены на обсуждение жителей в разных районах столицы. Все проекты затрагивают социально значимые сферы жизни горожан, — отметили в ведомстве.

Уточняется, что горожане оценят проекты строительства спортивного комплекса в Выхине-Жулебине, пешеходного моста через водоотводный канал Москвы-реки и предприятий бытовых услуг и торговли в Головинском, Нагатинском Затоне, Отрадном и Западном Дегунине.

Также москвичам представят проекты межевания в границах территории районов Лефортово, Северное Медведково, Люблино и Выхино-Жулебино. К онлайн-обсуждению пригласили жителей указанных районов, обладателей прав на участки и недвижимость, муниципальных депутатов, депутатов Мосгордумы и людей, которые работают в границах утверждения проектов.

Обсуждения продлятся с 28 сентября по 11 октября на портале «Активный гражданин», передает Интерфакс.

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Москомархитектура«Активный гражданин»строительство
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