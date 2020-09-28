Малышева объяснила, из чего состоит вакцина от коронавируса

Фото: youtube.com / Жить здорово!

Российский врач и телеведущая Елена Малышева вместе с учеными из Центра Гамалеи Дарьей Егоровой и Владимиром Гущиным рассказала о новой вакцине от коронавируса «Спутник V».

Малышева отметила, что ученые были привиты вакциной и антитела до сих пор сохраняются.

— Я хочу рассказать, как эта вакцина сделана. Есть коронавирус, есть аденовирус. У каждого из них есть геном. В чем новизна вакцины? — спросила телеведущая.

Ученые взяли геном аденовируса и удалили из него те части, которые могут навредить человеческому организму. Из генома коронавируса извлекли часть, ответственную за белок, из которого формируется корона на поверхности вируса. После чего эту часть коронавируса поместили в геном аденовируса, сообщила Егорова.

— Иммунитет вырабатывается не на весь вирус, а на определенную его часть. Главные белки коронавируса — это шипы короны. В итоге иммунные клетки будут распознавать коронавирус и убивать его, — объяснила Малышева.

Когда измененный врачами аденовирус попадает в организм, в нем синтезируются защитные антитела. Они защищают от проникновения коронавируса в клетку.

Телеведущая напомнила, что в настоящее время проходит третья стадия исследования вакцины на взрослых людях. По словам Малышевой, ученых из Института имени Гамалеи очень хвалили американские коллеги. Видео опубликовано на YouTube.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с РФПИ.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день российской вакциной заинтересовались уже более 20 стран, которые прислали заявки на приобретение свыше миллиарда доз «Спутника V». Помимо этого, РФ договорилась о производстве вакцины в пяти странах. Имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз в год.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: СМИ: Более миллиона человек в мире умерли от коронавируса