Трамп ответил на обвинения New York Times в неуплате налогов
Президент США Дональд Трамп заявил, что его налоговые выплаты измеряются миллионами долларов. Таким образом он прокомментировал статью в New York Times, в которой утверждалось, что глава Белого дома не уплатил федеральный подоходный налог за 10 лет.
Он обратил внимание на то, что СМИ подняли тему его налогов и другую информацию относительно его жизни совсем как во время президентских выборов в 2016 году.
— Я платил многие миллионы долларов налогов, но, как и любой другой, имел право на вычеты и налоговые кредиты, — написал Трамп в своем микроблоге в соцсети Twitter.
Помимо этого, в заметке New York Times говорилось о том, что американский президент больше теряет на своем бизнесе, чем зарабатывает.
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